Место регистрации нового оператора "Сахалина-2" будет названо 7 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Место регистрации российской компании, которая станет оператором проекта "Сахалин-2", будет озвучено до конца дня, сообщил 7 июля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы сегодня до конца дня получим от Минэнерго ответ (...) Мы не будем сейчас объявлять", - сказал он после совещания в Южно-Сахалинске о нефтегазовых проектах региона. О том, что оператора проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменит российское ООО, в соответствии с президентским указом, стало известно 30 июня .

На вопрос по иностранным участникам Трутнев ответил, что вмешиваться в дела "внутренней кухни", не стоит, так как это может сказаться на процессе переговоров. "Давайте будем двигаться не путем анонсирования каких-то новостей, они появятся, и мы скажем", - сказал Трутнев.

В соответствии с указом, в России регистрируется ООО, которому переходят все права и обязанности Sakhalin Energy, которая реализовывала проект на условиях соглашения о разделе продукции. Ее имущество подлежит незамедлительной передаче в собственность РФ с одновременным переходом в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО.

Контрольная доля в капитале нового ООО, эквивалентная 50% плюс одной акции в Sakhalin Energy, будет принадлежать ООО "Газпром Сахалин холдинг". Оставшиеся подлежат передаче другим совладельцам пропорционально их долям (сейчас это британско-нидерландская Shell - 27,5% минус 1 акция, японские Mitsui - 12,5% и Mitsubishi - 10%). В течение месяца иностранные компании должны согласиться на пропорциональное получение долей в новом российском ООО, а пока они будут находиться на его балансе.