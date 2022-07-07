Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

В правительстве обсуждают сохранение режима СРП для сахалинских проектов в течение еще пяти лет

Фото: Александр Семенов/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в рамках проекта "Сахалин-1" из-за санкций сократилась в 22 раза - до 10 тысяч баррелей в сутки, сообщил на совещании в Южно-Сахалинске вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, "это сказалось и на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации тоже".

"Недополучено будет (в бюджет Сахалинской области - ИФ) в 2023 году до 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году", - уточнил полпред.

Он также добавил, что из-за простоя возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, "которые могут существенно повлиять на снижение коэффициента от нефтеотдачи". "Это значит, что большое количество нефти останется в пластах", - сказал Трутнев.

Комментируя тему ухода иностранных партнеров из сахалинских проектов, он отметил: "Для бюджета Сахалинской области в сегодняшних условиях принципиальное значение имеет сохранение режима СРП. Предварительно мы обсуждали этот вопрос с министром финансов Российской Федерации. Его позиция и моя позиция - что в течение 5 лет менять режим СРП не будем. Понятно, что это еще требует рассмотрения правительства, утверждения. Но пока я надеюсь, что именно таким образом всё будет происходить".

На совещании обсуждалась ситуация с проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-2, а также перспективы освоения месторождений проектов "Сахалин-3".

В мае источник "Интерфакса" говорил, что из трех проектов, работающих по соглашениям о разделе продукции (СРП) с участием иностранного капитала, по спаду добычи лидировал "Сахалин-1". К середине мая среднесуточная добыча нефти на этом проекте снижалась к апрелю в 2,9 раза до 8200 тонн после решения американской Exxon выйти из проекта.

В "Сахалине-1" участвуют Exxon Neftegas Ltd. (оператор проекта, 30%), японская SODECO (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).