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"АвтоВАЗ" возобновит сборку моделей Niva на следующей неделе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" начал подготовку к перезапуску линии сборки моделей Niva, возобновить их выпуск планируется на следующей неделе, сообщила компания.

"Сегодня началась сварка первых кузовов, в начале следующей недели автомобили заполнят окрасочную линию. Выпуск первых товарных Lada Niva Legend запланирован на середину следующей недели", - сообщила пресс-служба предприятия.

Детали комплектации автопроизводитель сообщит к моменту старта продаж.

Первой после долгого простоя на "АвтоВАЗе" была перезапущена линия сборки Lada Granta - выпуск упрощенных версий модели возобновился 8 июня. После ее перезапуска "АвтоВАЗ" в июне увеличил продажи Lada в России к маю на 24,5%, до 7484 автомобилей. По сравнению с июнем 2021 года июньские продажи компании были на 81,3% ниже.

По итогам I полугодия в стране было продано 74 714 машин Lada, что в 2,7 раза (62,7%) меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Niva АвтоВАЗ Lada Granta
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