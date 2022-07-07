Британский фунт укрепляется к доллару США на новости об отставке Джонсона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Британский фунт укрепляется к доллару США на торгах в четверг после объявления об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

К 15:10 по Москве фунт подорожал на 0,4%, до $1,1976 с $1,1926 на закрытие предыдущей сессии.

Трейдеры следят за правительственным кризисом в стране, который начался 5 июля. Тогда об отставке объявили ключевые фигуры британского правительства - министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, которые призвали Джонсона последовать их примеру. После этого исход консерваторов с высоких постов стал массовым.

7 июля Джонсон объявил, что согласен уйти в отставку, но сохранит пост в статусе и.о. до выборов нового лидера партии осенью.

По словам аналитика London and Capital Роджера Джонса, валютный рынок "вздохнул с облегчением" после объявления об отставке премьер-министра, поскольку до этого трейдерам казалось, что политический кризис может затянуться.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0192 по сравнению с $1,0184 на закрытие рынка в среду.

Курс евро находится на минимальной отметке за 20 лет, и аналитики ожидают, что в скором времени евро и доллар могут достигнуть паритета. Участники рынка сохраняют пессимизм в отношении евро из-за нависшей угрозы экономического спада на фоне энергетического кризиса в регионе.

Поддержку доллару оказывает ястребиный настрой Федеральной резервной системы США. Протокол июньского заседания американского центробанка, опубликованный в среду, показал, что Федрезерв готов поднять ставку еще на 75 б.п., даже несмотря на риски снижения экономической активности.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 135,84 иены против 135,93 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в четверг 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.