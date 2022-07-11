Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Действующие ограничения Евросоюза на транзит через Литву в Калининградскую область затрагивают 15% всего объема грузов, перевозимых по железной дороге в российский эксклав и обратно, сообщают "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG).

Как заявила BNS официальный представитель LTG Котрина Дзикарайте, в первом полугодии 2022 года через Литву в Калининградскую область и обратно было перевезено 550 тысяч тонн грузов, в отношении которых вступили в силу новые санкции.

"Из этого количества черные металлы составляли до 9% всех транзитных грузов Россия-Калининград, цемент - 3%, алкогольная продукция - 1,4%, изделия из дерева - 0,6%, остальное составляли различные другие подсанкционные товары", - уточнила Дзикарайте.

В январе-мае по железной дороге с основной территории России в Калининградскую область через Литву было перевезено около 2,6 млн тонн грузов - в основном уголь (1 млн тонн), нефть и продукты ее переработки (0,6 млн тонн), а также продукты сельского хозяйства (0,4 млн тонн).

В обратном направлении было перевезено около 0,7 млн тонн грузов - в основном продукты пищевой промышленности (0,5 млн тонн) и прочие грузы в небольших объемах.

С 10 июля, после окончания переходного периода действия пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта, изделий из древесины, стекла, алюминия, бумаги, гипса, судовых деталей и некоторой другой продукции российского производства.

С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС. С 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.

Введение ограничений на транзит в Калининград вызвали резкую негативную реакцию в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила 8 июля, что Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней.

По ее словам, Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой. "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - отметила Захарова.

На прошлой неделе правительство Калининградской области в качестве ответной меры предложило ввести полный запрет на транзит всех грузов из различных стран, которые идут в порты Прибалтики через территорию России, а также из этих портов в другие государства. "Это крайняя, такая серьезная ответная мера, она, наверное, самая крайняя. Только у Литвы более 30% экономики завязано на транспорт", - заявил глава региона Антон Алиханов.

ЕК уже объявила, что готовит разъяснения относительно применения санкций к транзиту в Калининград. На прошлой неделе председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила, что обсуждается возможность выдачи разовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.