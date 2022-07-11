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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита

В Литве оценили влияние на экономику страны возможного ответа РФ по вопросу транзита
Грузовой состав, ожидающий пропуска из Калининградской области на границе Литвы и России
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Литва в настоящее время не имеет значимых экономических связей с Россией, в этой связи возможные меры РФ в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область вряд ли будут иметь прямые экономические последствия, полагает министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

"Что (Россия - BNS) могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России - Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений (с Россией - BNS)", - сказала министр журналистам в понедельник.

По утверждению министра, Литва независима от России, потому что "не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ".

Как сообщалось ранее, с воскресенья, после окончания переходного периода действия пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и некоторой другой продукции российского производства.

Ранее, с 17 июня, вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС. С 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.

Ответ РФ на блокировку калининградского транзита

Введение ограничений на транзит в Калининград вызвали резкую негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в минувшую пятницу, что Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней.

По ее словам, Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой. "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - отметила Захарова.

На прошлой неделе правительство Калининградской области в качестве ответной меры предложило ввести полный запрет на транзит всех грузов из различных стран, которые идут в порты Прибалтики через территорию России, а также из этих портов в другие государства. "Это крайняя, такая серьезная ответная мера, она, наверное, самая крайняя. Только у Литвы более 30% экономики завязано на транспорт", - заявил Алиханов.

ЕК уже объявила, что готовит разъяснения относительно применения санкций к транзиту в Калининград. На прошлой неделе председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила, что обсуждается возможность выдачи разовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.

Литва Калининградская область
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