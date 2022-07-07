В Вильнюсе обсуждают введение разовых разрешений на транзит цемента в Калининград

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Литва после вступления в силу санкций Евросоюза против российского цемента могла бы разрешить его транзит в Калининградскую область через свою территорию из других регионов России по одноразовым разрешениям и то лишь в исключительных случаях.

Такой вариант сейчас обсуждается, сообщила порталу 15min.lt председатель комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене.

"Если вдруг случится дефицит для потребления населения, например, цемента - санкции на цемент вступят в силу с 10 июля, можно будет разрешить перевозку цемента, но это будут разовые разрешения. Никаких квот или чего-то подобного быть не может, - сказала она. - Такие действия Евросоюза были бы логичны и не трактовались бы как смягчение санкций против России (. . .). Россия не заслуживает никаких уступок".

По ее словам, на данный момент "очевидно прямое или опосредованное давление России на Евросоюз и его институты, равно как и давление, оказываемое на страны-члены ЕС".

Литва 17 июня, после вступления в силу санкций Евросоюза, ограничила транзит стали, черных металлов и некоторых других санкционных товаров в Калининградскую область, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения. Сейчас Еврокомиссия изучает возможность выпуска новых директив для возможного возобновления транзита.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил, что ограничения транзита могут быть отменены до конца этой недели.

Цемент уже перевозится в Калининградскую область паромами.