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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Пашинян обсудил с главой "Росатома" возможность построить новую АЭС в Армении

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и гендиректор госпоркорпации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в Ереване дальнейшую эксплуатацию второго энергоблока Армянской АЭС и возможности построиь новую атомную электростанцию в Армении. Об этом сообщила пресс-служба Пашиняна.

Стороны также затронули вопросы развития атомной энергетики и сотрудничество в области возобновляемой энергетики.

Премьер-министр назвал "Росатом" основным партнером правительства Армении в сфере атомной энергетики и высоко оценил роль корпорации в продлении срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС. Он также выразил уверенность, что сотрудничество с госкорпорацией и впредь будет эффективным.

Лихачев поблагодарил Пашиняна за тесное сотрудничество и отметил, что корпорация "Росатом" заинтересована в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с правительством Армении.

Армения Росатом ААЭС Никол Пашинян Алексей Лихачев
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