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Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.

"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения", - сказал Пашинян в начале переговоров с Путиным.

Между тем президент РФ отметил, что "40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение".

Путин признал, что в 2020 году в силу различных причин, в том числе из-за эпидемии коронавируса, наблюдалось некоторое снижение двустороннего товарооборота, но он выразил уверенность, что в ближайшее время его удастся восстановить.

Президент РФ подчеркнул, что восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении.

Действующая в настоящее время Армянская АЭС была введена в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт.

В 2014 году РФ и Армения подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн (позже правительство республики отказалось от части российского кредита и приняло решение финансировать из бюджета продолжение работ).

В настоящее время ведутся работы по продлению срока эксплуатации АЭС, которая вырабатывает до 45% всей производимой в стране электроэнергии, до 2026 года. Однако утвержденная правительством стратегическая программа развития энергетики Армении предусматривает продление срока эксплуатации Армянской АЭС и после 2026 года.

Армения Никол Пашинян Владимир Путин

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