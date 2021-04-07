Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.

"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения", - сказал Пашинян в начале переговоров с Путиным.

Между тем президент РФ отметил, что "40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение".

Путин признал, что в 2020 году в силу различных причин, в том числе из-за эпидемии коронавируса, наблюдалось некоторое снижение двустороннего товарооборота, но он выразил уверенность, что в ближайшее время его удастся восстановить.

Президент РФ подчеркнул, что восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе является важнейшей составляющей постконфликтного восстановления в регионе и развития Армении.