АЭС и стратегические объекты Армении не пострадали из-за землетрясения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи насчитали 46 эхо-толчков после сильного землетрясения, произошедшего в Армении днем 13 февраля, стратегические объекты не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Армении.

Метрополитен, АЭС работают в нормальном режиме, сказал представитель министерства.

Также стало известно о повреждениях двух строений в Ереване. Сообщение о пострадавшем гражданине не подтвердилось.

Ранее о том, что один человек в Ереване получил травмы в результате землетрясения, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в фейсбуке.

По данным армянской стороны, в субботу днем в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7, эпицентр находился в 8 км к северо-востоку от Еревана.