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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Армянская АЭС остановлена до середины июля для планового ремонта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Армянская атомная электростанция остановлена в пятницу на 75-дневный плановый ремонт.

Как сообщается на сайте АЭС, работы включают средний ремонт реактора с полной разгрузкой активной зоны, капитальный ремонт главных циркуляционных насосов, парогенераторов, текущий ремонт турбогенераторов и паровых турбин, запланирована модернизация некоторых систем безопасности, замена трубопроводов системы охлаждения.

Запуск энергоблока станции запланирован на 18 июля.

Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй блок недавно прошел модернизацию, срок его эксплуатации продлен до 2026 года. Правительство Армении в марте приняло решение о продлении срока эксплуатации блока и далее, до 2036 года. Проект по новому продлению работы станции оценивается в $150 млн.

АЭС вырабатывает до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Поставщиком топлива для станции является российская компания "ТВЭЛ".

Армения
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