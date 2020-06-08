Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию атомной электростанции "Мецаморская" (Армянская АЭС).

"Правительство Армении отказалось от российского кредита и завершит работы за счет средств госбюджета. Уже проведен достаточно большой объем работы, но из-за ряда объективных и субъективных вопросов программа модернизации запоздала по срокам", - заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Сурен Папикян в парламенте в понедельник.

По его словам, в течение последнего года обсуждалось продление срока по выплатам кредита, а также предоставление средств на льготных условиях.

"Мы не достигли согласия, отказались от кредита, остаток работ правительство Армении профинансирует из собственных средств. Договор с генеральным подрядчиком работ по модернизации "Русатом сервис" сохранится", - отметил министр.

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования. Он отмечал, что предполагается "изменение формата финансирования" с привлечением "новых финансовых средств", чтобы не продлевать соглашение, срок которого истек 31 декабря 2019 года. Армения также имеет значительный объем привлеченных кредитных средств, которые еще не использованы.

Между тем, в конце прошлого года Папикян отмечал, что Россия и Армения согласовали вопрос продления российского кредита до конца 2020 года.

В феврале 2020 года руководитель проекта по модернизации АЭС с российской стороны Юрий Свириденко заявлял, что вопрос продления использования российского кредита в размере $270 млн, выданного на реализацию проекта, окончательно не решен. "Основные работы запланированы на 2021 год. Бюджет обсуждается, окончательного решения нет. Уже потрачено порядка $200 млн на модернизацию за прошедшие годы", - говорил он.

РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок №1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок №2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению его срока службы.

В последнее время отношения России и Армении осложнились. В частности, Ереван инициировал переговоры о снижении цен на газ, после чего МИД РФ упрекнул республику в попытке воспользоваться союзническими отношениями для уменьшения контрактной цены российского газа на фоне падения мировых цен на энергоносители.

Кроме того, под пристальным вниманием правоохранительных органов республики находится деятельность "Южно-Кавказской железной дороги" (ЮКЖД, 100%-ная "дочка" ОАО "Российские железные дороги"). В офисе компании прошел обыск в связи с возможными злоупотреблениями.