Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, соответствующий документ предоставил Брюссель в начале июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленных российских источников.

"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в (Калининградскую - ИФ) область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", - заявил собеседник издания.

По его словам, согласование финального документа между ЕС и Литвой продолжается уже "несколько недель", но Вильнюс "никак не хочет согласиться на компромисс".

Другой высокопоставленный источник "Известий" отметил, что прописать "калининградские исключения" планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле.

Как сообщалось, Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.

Калининградская область Литва ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

Профицит бюджета РФ в I полугодии составил 1,374 трлн руб.

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Разработчик игр Nexters передаст российские "дочки" местному менеджменту

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

"Нафтогаз" просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Владелец сервиса Speedtest оштрафован на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });