СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, соответствующий документ предоставил Брюссель в начале июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленных российских источников.

"В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в (Калининградскую - ИФ) область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите", - заявил собеседник издания.

По его словам, согласование финального документа между ЕС и Литвой продолжается уже "несколько недель", но Вильнюс "никак не хочет согласиться на компромисс".

Другой высокопоставленный источник "Известий" отметил, что прописать "калининградские исключения" планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле.

Как сообщалось, Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.