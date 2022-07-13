Песков заявил об отсутствии итоговых договоренностей по транзиту в Калининградскую область

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пока нет окончательных договоренностей по допуску транзита грузов в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем", - сказал Песков журналистам в среду.

"Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения", - добавил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники сообщила, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, соответствующий документ предоставил Брюссель в начале июля.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.