В Литве заявили, что РФ знала и готовилась к ограничению транзита в Калининград

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия с марта знала о санкциях, введенных в отношении транзита товаров в Калининградскую область, и готовилась к этому, об этом свидетельствует и значительное снижение погрузок подсанкционных товаров еще до вступления ограничений в силу, транзит товаров первой необходимости не ограничен, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Санкции вводятся против России, а не против Литовской Республики(...) и Россия точно знает и знала о вводимых против нее санкциях с марта и тоже к ним готовилась", - сказала она, отвечая в четверг в Сейме на письменные вопросы оппозиции о действиях Литвы по введению санкций в отношении РФ.

По ее словам, об этом свидетельствует и значительное снижение погрузок подсанкционных товаров еще до вступления санкций в силу. "С ноября 2021 года по май текущего года грузовые перевозки по железной дороге из России в Калининград постепенно снизились с 741 до 300 килотонн", - сказала премьер.

Кроме того, Шимоните добавила, что государственные Литовские железные дороги заранее уведомили о вводимых ограничениях предприятия, с которыми у них есть договоры о перевозках подсанкционных грузов.

Премьер также подчеркнула, что транзит товаров первой необходимости - продуктов питания и лекарств - в Калининград не ограничен. Пассажирские перевозки также осуществляются беспрепятственно.

По ее словам, сразу после принятия четвертого пакета санкций против России, которым утверждено ограничение транзита товаров в эту страну, Литва начала консультации с Европейской комиссией об их проведении в жизнь и придерживалась ее указаний.

"Учитывая деликатность этого вопроса, мы всегда старались держаться рационально, корректно и следовать букве закона, поэтому, когда некоторые коллеги, сидящие в этом зале, предлагали разобрать рельсы или сделать что-то еще, правительство не рассматривало и не думало о таких предложениях, потому что все решения должны приниматься правовым порядком", - утверждает Шимоните.

Ограничение калининградского транзита

Как сообщалось, с 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

По данным литовской таможни, четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта, ввел для России ограничения в отношении российской стали и других изделий из черных металлов по соглашениям, заключенным до 17 июня, и с минувшей субботы эти грузы нельзя провозить по территории стран Сообщества.

По данным Таможенного департамента, 10 июля вступит в силу запрет на провоз транзитом цемента, алкоголя и других продуктов, 10 августа - на провоз угля и другого твердого ископаемого топлива, а с 5 декабря - российской нефти.