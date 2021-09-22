Британия столкнулась с дефицитом углекислого газа

Этот кризис распространяется и на другие европейские страны

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания столкнулась с нехваткой углекислого газа, что угрожает различным отраслям - от здравоохранения до производства продуктов питания, и эта проблема распространяется на другие европейские страны, предупреждает Nippon Gases, один из крупнейших в мире поставщиков промышленных газов.

В прошлом году Nippon Gases продала в Европе промышленные газы почти на $1,5 млрд, а в этом году, по оценкам компании, поставки сократились на 50%.

Рост цен на природный газ привел к закрытию предприятий по производству удобрений, являющихся в Великобритании главным источником CO2, который используется при производстве газированных напитков, для оглушения животных перед забоем, а также для охлаждения реакторов АЭС, пишет газета Financial Times.

На прошлой неделе норвежский производитель удобрений Yara International заявил, что сократит производство аммиака на европейских заводах примерно на 40% из-за рекордно высоких цен на газ.

Другой представитель отрасли - американская CF Industries Holdings - приостановила работу двух предприятий в Великобритании из-за скачка цен на газ, и британские власти были вынуждены предоставить финансовую помощь компании, чтобы она могла возобновить работу.

В правительстве Великобритании заявили, что смогут поддерживать CF лишь в течение нескольких недель, что будет стоить стране "возможно, десятки миллионов фунтов".

Помимо производителей удобрений, от скачка цен на газ страдают поставщики электричества, ряд которых уже оказались на грани банкротства.

Nippon Gases, которая поставляет промышленные газы в скандинавские страны, а также в государства Западной Европы, включая Швецию, Францию и Германию, сообщила, что будет отдавать приоритет конечным потребителям CO2, в том числе, АЭС, производителям мяса и медицинским учреждениям.

Тем временем, нидерландская Carbonic Solutions, поставляющая CO2 в Великобританию, предупреждает о нехватке специального оборудования для транспортировки газов в связи с высоким спросом на него среди других представителей сектора, в том числе, Linde, Air Liquide и Air Products.

"Проблема в том, что нет достаточных ресурсов для поставки CO2 туда, где он нужен", - заявил управляющий директор Carbonic Solutions Кристофер Карсон.