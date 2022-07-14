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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Минфин РФ представил предложения по новым параметрам бюджетного правила

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила.

"Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке будет проводиться на площадке правительства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, вопрос обсуждался на прошлой неделе, 5 июля, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

Оппонентом Минфина выступает Минэкономразвития. "Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - говорил на съезде РСПП глава министерства Максим Решетников.

По мнению главы Минэкономразвития, реализация такого предложения скорее ухудшит ситуацию в экономике. "В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, боюсь, мы скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - считает министр.

Минфин РФ
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