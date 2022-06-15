Юрий Трутнев: России по силам в 2024 году выйти на круглогодичность по СМП, а дальше нужно не терять темп

Вице-премьер - полпред президента в ДФО рассказал о направлениях развития Арктики и будущем Северного морского пути

Юрий Трутнев: России по силам в 2024 году выйти на круглогодичность по СМП, а дальше нужно не терять темп Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Борьба за Арктику в новых геополитических условиях обостряется - разные страны все активнее заявляют здесь о своих экономических, военных, политических интересах. Арктические субъекты занимают значительную часть территории России, поэтому не удивительно, что несколько сессий Петербургского международного экономического форума каждый год посвящены Арктике или касаются проблем этого региона.

О том, чем чревато прекращение транснационального партнерства в Арктике, о поручениях президента по Северному морскому пути (СМП) и идеях налогов и льгот для арктических и дальневосточных регионов в интервью "Интерфаксу" в преддверии ПМЭФ-2022 рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, также курирующий вопросы развития Арктики.

- ПМЭФ прежде был отличным поводом для заявлений о расширении международного сотрудничества. В сегодняшних условиях остались основания говорить о взаимодействии России в Арктике?

- Всегда есть факторы постоянные и переменные, об этом нужно просто помнить. Относительно Арктики постоянные факторы понятны всем. Во-первых, вдоль арктических морей России идет Северный морской путь, который на 30% короче маршрута через Суэцкий канал. Мировой объем перевозок растет ежегодно, возникают потребности в международных логистических коридорах. Может ли Россия на этом фоне позволить себе не заниматься развитием второго маршрута из Европы в Азию? Конечно нет, в этом процессе нельзя упускать ни одного месяца, какие бы сиюминутные причины не вмешивались. Должен быть второй дублирующий путь.

Второе - климат. Ученые давно сошлись во мнении, что состояние полюсов (и Арктики, и Антарктики) определяет климат на планете Земля: уровень воды в океане, природные явления, погода и многое другое зависит от полюсов. Имеет ли человечество право не заботиться об Арктике и Антарктике? Нет, такое невозможно. Сегодняшние трудности, мне кажется, только подчеркивают, как нам важно сообща изучать и решать проблемы планетарного масштаба. Мы все должны заботиться о стабильности жизни на планете. Россия под руководством нашего президента проявляет высочайшую степень ответственности и за сохранение климата, и за очистку арктической зоны, которой мы сейчас очень активно занялись, и за сохранение редких видов животных, сохранение вообще биосферы. Ко всему этому мы относимся очень продуманно.

И третье. Две трети мирового арктического побережья - территория России. У международного сообщества не получится взаимодействовать в Арктике без Российской Федерации. Поэтому я смотрю на ситуацию оптимистично. Как и все россияне, я читаю новости, смотрю, что происходит. Меня крайне удивляет позиция многих стран. Но очень надеюсь, что мир вскоре пройдет полосу нестабильности, а большинство направлений взаимодействия возобновятся. Арктика - один из очевидных приоритетов международного сотрудничества, она будет способствовать сближению стран.

- Возможно, для России наступил момент, когда можно попытаться совершить свой арктический рывок?

- Несомненно, из сегодняшней ситуации все сделают выводы, изменятся подходы и взгляды, некоторые моменты потребуют своего рода национального эгоизма. Богатейшие природные ресурсы Арктики расположены на побережье, на территории арктического шельфа. Совершенно ясно, что Россия будет активнее использовать богатейшие природные ресурсы Арктики для экономического роста. Здесь и уникальные запасы углеводородов, особенно на шельфе, и твердые полезные ископаемые, и редкие металлы. Новая инфраструктура, новые инвестиционные проекты уже сейчас формируют ближайшее будущее российского Севера. Здесь мы своего не упустим.

При этом Российская Федерация руководствуется принципом неистощительного природопользования, в приоритете - продуманная хозяйственная деятельность. Наша страна формирует особое видение заботы об экологии на севере, очень требовательно занимается вопросами сохранения редких видов животных и биосферы. У нас, например, гораздо более жесткие, чем в большинстве арктических стран, нормы охраны редких видов животных: китов, белых медведей и т.д. Многое из того, что допустимо в Канаде, Норвегии, Японии и других странах, запрещено в России.

- Председательство России в Арктическом совете более года назад стартовало с большими надеждами на появление новых тем для международного партнёрства. Теперь этим надеждам не суждено сбыться...

- К сожалению, сейчас Арктический совет, по сути, не работает, поскольку наши соседи и коллеги вышли из него. Это решение абсолютно необоснованное, больше политическое, чем логическое действие. Повторюсь, надеюсь, что это непродуманное решение носит временный характер, и в конце концов все вернется на круги своя.

С одной стороны, эффективность такого рода международных механизмов относительна, этот совет не принимает директивных решений. Но он позволял арктическим странам, будучи суверенными, советоваться о деятельности, помогал решать общие вопросы удобным для всех набором инструментов. Необходимость таких органов, как Арктический совет, очевидна, это возможность совместно о чем-то договориться. Нельзя разобщенно решать проблемы одного большого и столь важного для нашей планеты региона.

- В апреле состоялось большое совещание по Арктике под руководством президента, по итогам которого опубликован довольно скромный протокол поручений. Какие ключевые направления развития Арктики были обозначены в ходе совещания?

- У меня не сложилось впечатление, что протокол по итогам совещания скромный, ровно наоборот - это очень жесткий документ. В нем поставлены конкретные задачи со сжатыми сроками реализации, которые повлияют на всю экономику страны.

Например, необходимо за один месяц сверстать план развития Северного морского пути, со всей конкретикой - ледоколами, спутниками, базами МЧС, железными дорогами, портами и всем прочим. Общий объем инвестиций ежегодно составляет до 2 трлн рублей. А значит, это детальная и сложная работа множества людей, длительные этапы переговоров с Минфином, Минтрансом, компаниями.

Отдельным блоком идет поддержка инвестиционных проектов. Время показало, что было правильным решением выделение в Арктике четырех группы экономической деятельности, для которых создан преференциальный режим. В результате, мы получили эффект, на который даже не рассчитывали: приток новых резидентов в Арктике примерно на 20% превышает приток резидентов в преференциальные зоны Дальнего Востока (где мы тоже с нуля новые льготы придумывали). Сегодня здесь действует 461 проект, уже вложено более 166 млрд рублей, мы можем надеяться, что к моменту реализации основных проектов общие инвестиции перешагнут 1,3 трлн рублей. Это очень неплохая цифра. На Дальнем Востоке объем инвестиций уже сейчас свыше 2,5 трлн рублей, но там мы начали поддержку и стимулирование бизнеса на шесть лет раньше.

Развитие экономики, конечно, было и остается одной из основных задач, но важное направление - создание комфортных условий для жизни людей. Это отдельно прописано в протоколе. В числе краткосрочных целей по итогам совещания - создание социальной инфраструктуры, реновация городов, повышение уровня жизни. Мы обязаны это поручение выполнить. Арктическая программа по строительству школ, больниц, развитию общественного транспорта и прочего по поручению президента должна быть собрана в самый короткий период. Каждое федеральное министерство и ведомство должны отдельное внимание уделять и Дальнему Востоку, и Арктике. Но наличие отдельной программы, направленной на социальную сферу, которая опирается на мнение жителей, - это дополнительный гибкий механизм, который позволит дополнительно решить важные для людей вопросы.

Далее - северный завоз, который очень важен для арктических субъектов. Им занимались исключительно губернаторы, главы муниципалитетов, поскольку для них он жизненно необходим. Но вот в прошлом году прозвенел опасный звонок - морские суда вовремя не дошли до арктических портов с товарами северного завоза. Возникли угрозы с поставками продовольствия, медикаментов, необходимых грузов для городов и поселков Севера. Правительство вынуждено было решать проблему в ручном режиме. Выводы сделаны, наступать на грабли второй раз мы не намерены. В этом году сделаем все возможное, чтобы северный завоз был осуществлён в сроки и без проблем.

А уже со следующего года, надеюсь, регулировать его будет особый закон "О северном завозе". Этот закон должен обозначить приоритетность прохождения грузов северного завоза, механизмы финансирования, позволит отрегулировать многие недочеты, в том числе и в организации госзакупок.

Уже понятно, что надо создавать единого оператора, который займется всем северным завозом. Скорее всего, пойдем не через создание нового государственного предприятия, а постараемся определить для этой роли частную компанию, чтобы изначально организовать все по максимуму в рыночных условиях. Правильная организация северного завоза позволит существенно повлиять на цены для северян, а значит повысить уровень жизни людей.

- И все же в большей мере арктическое совещание было посвящено развитию Северного морского пути. Было заявлено, что объём перевозок по СМП к 2030 году превысит 200 млн тонн, а также подтверждён рост грузооборота до 80 млн тонн в 2024 году. За счет каких источников будут формироваться эти грузопотоки?

- Севморпуть требует самого серьезного и масштабного подхода. В первую очередь с позиции конкуренции, потому что пока объем перевозок по СМП - менее 3% от Суэцкого канала. Причин несколько, первоначальная - климат. Да, последние годы потепление по чуть-чуть раздвигает временной коридор навигации на Севморпути, но пока этот период ограничен, а, значит нам нужно как можно больше ледоколов, которые пока строить умеет только Россия.

Также для беспрепятственного прохода судов и снижения страховых комиссий, для обеспечения безопасности и надежности требуются стабильная связь на протяженности всего маршрута, точное метеорологическое обеспечение, пункты спасения и оказания помощи, бункеровка, если мы хотим развивать Северный морской путь не только как транзитный маршрут, но и в интересах страны, то нужны железные дороги, которые будут подходить к портам, нужны аэропорты и многое другое. Это большая комплексная работа, которая важна для развития Арктики. Сейчас большая команда специалистов из разных ведомств и компаний совместными усилиями готовит долгосрочную программу увеличения перевозок по СМП до 2030 года, где немаловажную роль сыграет транзит.

Отправной точкой увеличения грузопотока по СМП является составленный прогноз с четкой привязкой к конкретным инвестиционным проектам и юридически обязывающим документам. Например, по итогам прошлого года грузопоток в акватории СМП составил 34,9 млн тонн при целевом показателе в 31 млн тонн.

Что касается ближайших перспектив, то цифры грузопотока в 80 млн тонн в 2024 году подтверждены соглашениями "Росатома", оператора Севморпути, с компаниями. Ключевых перевозчикаов четыре: "НОВАТЭК", "Роснефть", "Норникель" и "Северная звезда". Поскольку обязательства зафиксированы, компании понимают весь уровень ответственности, то и у правительства сомнений в достижении обозначенных целей тоже не возникает.

- Однако, компании формировали проекты в совершенно других экономических условиях. Сейчас санкции повсеместно ограничивают их. В этой ситуации компании просят дополнительных льгот и помощи государства, чтобы проекты не сдвигались и не останавливались?

- С точки зрения налоговых льгот для крупных проектов в Арктике мы выбрали фактически весь возможный запас. Можно в чем-то еще поэкспериментировать, как в случае решения собирать с предприятий социальное страхование не с факта регистрации в качестве резидента, а сдвинуть до момента запуска проекта в эксплуатацию. Но дальше уже нет опции ослабления налогового режима, потому что бюджет государства должен наполняться, а компания, как объект экономики, обязана нести часть общих расходов. Поэтому следующие шаги, скорее всего, станут менее тривиальными, чем просто снижение налогов.

Например, прорабатывается точечное ослабление административного давления - здесь есть потенциал для защиты отдельных фрагментов бизнеса, особенно на его начальном этапе. Так, очень много жалоб со стороны инвесторов о том, что контролеры начинают их проверять чуть ли не с момента заявления о планах строительства. То есть, еще нет потока наличности, почти нет работающих людей на объекте, а контролеры уже тут как тут. Выступим с инициативой запретить вмешательство контролирующих органов на инвестиционном цикле, пусть никто не дергает бизнес на старте проекта, кроме тех ведомств, что следят за обеспечением безопасности жизни людей во время проведения строительных работ.

Также обсуждается одна давняя идея, которая ранее никак не продвигалась, но в сегодняшних условиях может стать крайне актуальной. Сейчас у России не так много стран, с которыми она находится в активных экономических отношениях, и все эти страны расположены на востоке. Так давайте сделаем то, о чем давно говорим - откроем трансграничные преференциальные территории.

Это в большей мере касается ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Но и для населения Дальнего Востока и Арктики есть что предложить, как вариант - введение земельной амнистии. Везде существуют спорные территории: кто-то построил дом, кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то запустил бизнес на земле. А тут людям говорят, что земля не того назначения или не той категории. Земля всегда заставляет человека работать. Ведь можно определить временной период для такой амнистии, с отступлением на год назад, например, но в целом земельная амнистия может стать хорошей поддержкой для домохозяйств.

- Как вы оцениваете темпы строительства и подготовки инфраструктуры на Севморпути, чтобы этот логистический маршрут мог в реальности стать круглогодичным уже в таком близком 2024 году?

- В первую очередь тут встает вопрос безопасности на Севморпути. Необходимо разложить по направлениям и срокам реализации каждый из блоков инфраструктуры. Чтобы отдельно отслеживать и требовать выполнения обязательств по вводу спутников, железных дорог, портов. Именно так все зафиксировано в поручениях президента. Скажу честно, на сегодняшний день степень подготовки инфраструктуры для освоения Северного морского пути оставляет желать лучшего.

Понятно, что каждое из этих направлений стоит даже не сотни миллионов рублей, а в тысячу раз больше, и решения такого уровня принимаются или председателем правительства, или президентом. Для поиска средств и для разработки проектов требуется много времени. Вся эта сложная работа проводится, ни одно из направлений не приостановлено, однако хорошо бы эту динамику ускорить.

Есть и направления, которые не вызывают сомнения, в частности строительство ледоколов. Да, внутри этого процесса существуют некоторые сложности, но принципиальные решения приняты: четыре ледокола строятся, еще по четырем получено предварительное согласие, что они возводятся на внебюджетные деньги. Это будут не атомные, а ледоколы на СПГ, которые усилят арктический флот. Также продолжается строительство транспортных судов высоких ледовых классов Arc7.

В целом, я думаю, Россия в силах выйти на Северном морском пути на круглогодичные перевозки в 2024 году. Пусть для начала это будет караванная круглогодичность, когда один ледокол сопровождает караван транспортных судов. Но тем самым мы положим начало, а дальше нужно только не терять темп.