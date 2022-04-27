Швейцария вслед за ЕС запретила импорт российского угля

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарские власти вслед за аналогичным решением ЕС вводят запрет на поставки угля из России, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

"Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для России (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)", - отмечается в пресс-релизе.

"Также будет запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов)", - также говорится в документе.

Кроме того, вступит в силу запрет на "любую поддержку российских компаний, находящихся в собственности государства или под его контролем". Помимо этого, граждане РФ более не могут регистрировать трасты в Швейцарии.

Таким образом, подчеркивается в пресс-релизе, Швейцария вслед за ЕС ввела значительную часть санкций, кроме запрета на выдачу государственных контрактов российским гражданам и организациям или структурам, созданным в России.

Помимо того, власти Швейцарии расширили запрет на экспорт банкнот и продажу ценных бумаг гражданам Белоруссии. В документе говорится, что если ранее эта мера распространялась лишь на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, то теперь она применима ко всем официальным валютам стран ЕС. Аналогичный запрет Швейцария планирует принять и в отношении России.

Новые санкции вступают в силу в среду в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Власти Швейцарии напоминают, что 13 апреля министерство экономики, образования и науки страны обновило в связи с ситуацией на Украине санкционные списки, включив в него около 200 юридических и физических лиц.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС, по данным на начало апреля, составляет 8 млрд евро. Власти РФ заявили, что планирует экспорт угля на альтернативные Европе рынки. Отмечалась возможность перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.