В ЦБ заявили, что мораторий на банкротство не следует продлевать ни при каких условиях

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мораторий на возбуждение дел о банкротстве, который истекает 1 октября, не следует продлевать, считают в Банке России.

Правительство РФ с 1 апреля 2022 года ввело полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности. Он распространился практически на всех: граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. На этот срок кредиторы не вправе инициировать дела о несостоятельности упомянутых лиц, а также приостанавливаются взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала.

"Я такую консервативную позицию займу. То решение, которое принято, по факту оно принято, мне кажется продлевать его ни при каких условиях не надо", - сказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Рыночная дисциплина должна возобладать", - заявил он.

Чистюхин добавил, что "темы обсуждения прощения долгов граждан в ЦБ нет".