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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Мораторий на банкротства и взыскания пока продлевать не планируется

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение о продлении полугодового моратория на банкротства и взыскания будет приниматься правительством исходя из ситуации, которая сложится по истечении лета, но пока делать это не планируется, сообщил в интервью "Интерфаксу" на площадке ПМЭФ-2022 первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Правительство РФ с 1 апреля 2022 года ввело полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности. Он распространился практически на всех: граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. На этот срок кредиторы не вправе инициировать дела о несостоятельности упомянутых лиц, а также приостанавливаются взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала.

"Решение о продлении будет приниматься на площадке правительства. Пока, считаем, что этого достаточно – полгода. Но вопрос будет решаться исходя из того, как мы пройдем лето, потому что у нас есть лаг с точки зрения цепочки поставок оборудования, материалов, товаров. И когда бизнес, скажем так, получил проблему в марте, то в апреле, мае люди еще жили на старых поставках", - сказал Торосов. После этого, по его словам, будет приниматься решение – продлевать или нет. "Пока смотрим на эту ситуацию так", - добавил он.

Также он рассказал, что в правительстве прорабатывается вопрос об отказе от приостановки исполнительного производства по взысканиям, возникшим до введения моратория (на этом ранее настаивала Федеральная налоговая служба и ряд банков).

По мнению Торосова, эта идея "неоднозначная". "Одни кредиторы получат больше прав, чем другие. Например, у кредитора исполнительный лист, и он с компании спишет, а другой на банкротство подать не может, и когда после отмены моратория он все равно подаст на банкротство, другой кредитор уже списал", - объяснил замминистра.

Этот вопрос обсуждаем у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, добавил Торосов. "Мы считаем, что все-таки не должно быть двойных стандартов", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по его словам, сейчас в правительстве изучается возможность разрешить взыскание с подпавших под мораторий лиц долгов по налогам, за услуги ЖКХ, по алиментам, платежам за причинение вреда жизни и здоровью и заработной плате.

Минэкономразвития
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