Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Полугодовая чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ снизилась на 4,7%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ снизилась на 4,7% в годовом измерении и составила 2,699 млрд рублей против 2,834 млрд рублей в январе-июне 2021 года, сказано в отчетности компании.

Экономика"КАМАЗ" спрогнозировал сокращение выручки в 2022 годуЧитать подробнее

Выручка за отчетный период увеличилась на 9%, до 122,5 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла в январе-июне в 1,6 раза, превысив 16,8 млрд рублей, прибыль от продаж возросла в 2,6 раза - до 9,2 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства "КАМАЗа" по состоянию на 30 июня 2022 года составляли 94,7 млрд рублей (на конец 2021 года - 95,2 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 75,6 млрд рублей (80,1 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 130,6 млрд рублей (108,7 млрд рублей), заемные средства - 48,1 млрд рублей (33,9 млрд рублей).

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционных списках Австралии, Канады и Великобритании оказался и гендиректор Сергей Когогин. Под ограничения Великобритании и США подпал также основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).

Помимо "Ростеха", совладельцами компании являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по состоянию на прошлый год 50% и 20% соответственно в этой компании владели бизнесмены Виталий Мащицкий и Рубен Варданян, 30% было у Когогина) и германская Daimler AG (15%). Последняя на фоне введения санкций ранее заявила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем.

В числе миноритариев "КАМАЗа" - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

КАМАЗ Ростех Сергей Когогин Великобритания Евросоюз- США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Deutsche Bank спрогнозировал рецессию в экономиках Германии и США

РФ не будет продлевать запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС после 31 августа

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа понизится на $2,2, до $53 за тонну

Экспортная пошлина на нефть с 1 августа понизится на $2,2, до $53 за тонну

ЦБ предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям

Мантуров заявил, что 43% необходимых лекарств для редких болезней выпускают в России

Мантуров допустил падение производства легковых авто в РФ в 2022 г. примерно на 50%

Мантуров допустил падение производства легковых авто в РФ в 2022 г. примерно на 50%

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

Автозавод "Урал" уходит в плановый корпоративный двухнедельный отпуск

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за 6 лет

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });