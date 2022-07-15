Полугодовая чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ снизилась на 4,7%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ снизилась на 4,7% в годовом измерении и составила 2,699 млрд рублей против 2,834 млрд рублей в январе-июне 2021 года, сказано в отчетности компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 9%, до 122,5 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла в январе-июне в 1,6 раза, превысив 16,8 млрд рублей, прибыль от продаж возросла в 2,6 раза - до 9,2 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства "КАМАЗа" по состоянию на 30 июня 2022 года составляли 94,7 млрд рублей (на конец 2021 года - 95,2 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 75,6 млрд рублей (80,1 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 130,6 млрд рублей (108,7 млрд рублей), заемные средства - 48,1 млрд рублей (33,9 млрд рублей).

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционных списках Австралии, Канады и Великобритании оказался и гендиректор Сергей Когогин. Под ограничения Великобритании и США подпал также основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).

Помимо "Ростеха", совладельцами компании являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по состоянию на прошлый год 50% и 20% соответственно в этой компании владели бизнесмены Виталий Мащицкий и Рубен Варданян, 30% было у Когогина) и германская Daimler AG (15%). Последняя на фоне введения санкций ранее заявила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем.

В числе миноритариев "КАМАЗа" - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).