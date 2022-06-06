Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку заемщикам с 18 лет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготным ипотечным программам с 21 года до 18 лет, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Речь идет о госпрограммах "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека". Условия кредита и список необходимых документов при этом не изменились.

"Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год", - напомнили в банке.

По данным аналитиков сервиса "Домклик", за первые пять месяцев 2022 года клиенты банка оформили кредитов по льготным ипотечным программам на 329 млрд рублей - на 21 млрд (7%) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Почти половина выдач (152,3 млрд рублей) приходится на семейную ипотеку.

Ранее Сбер сообщал, что только 5% выданных в мае ипотек пришлось на базовые программы, остальное - на программы с господдержкой.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. С апреля 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, а сама программа - продлена до конца 2022 года.

"Семейная" ипотека была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем IPO в США и Европе рухнул на 90% в 2022 году

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

"Газпром" отказался от моратория на банкротство

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 40 млн куб. м

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });