Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку заемщикам с 18 лет

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготным ипотечным программам с 21 года до 18 лет, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Речь идет о госпрограммах "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека". Условия кредита и список необходимых документов при этом не изменились.

"Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год", - напомнили в банке.

По данным аналитиков сервиса "Домклик", за первые пять месяцев 2022 года клиенты банка оформили кредитов по льготным ипотечным программам на 329 млрд рублей - на 21 млрд (7%) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Почти половина выдач (152,3 млрд рублей) приходится на семейную ипотеку.

Ранее Сбер сообщал, что только 5% выданных в мае ипотек пришлось на базовые программы, остальное - на программы с господдержкой.

Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. С апреля 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, а сама программа - продлена до конца 2022 года.

"Семейная" ипотека была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. Участниками программы могут стать семьи с детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.