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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Сбер заявил о начале приема заявок на льготную ипотеку под 7%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк анонсировал начало приема заявок на льготную ипотеку с господдержкой по сниженной ставке 7%.

"Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России", - заявил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ-2022.

Ранее в ВТБ также сообщили, что начали работу по приему заявок. Банк ждет удвоения спроса по программе с новыми условиями.

В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что ставку по льготной ипотечной программе с господдержкой решено снизить до 7% годовых.

"С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9%. Причем сама программа продлена до конца текущего года. (...) ЦБ опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку льготной ипотеки – теперь до 7%", - сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что срок действия программы остается прежним.

В начале апреля, когда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка по льготной программе была снижена до 9%. Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года.

Сбербанк
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