Brent подорожала до $105,5 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.

К 17:30 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,33 (4,28%) - до $105,49 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,01 (4,11%) - до $101,6 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он и добавил, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

"Мы прислушиваемся к нашим партнерам и друзьям со всего мира, особенно из стран-потребителей, - отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. - Но в конечном счете, ОПЕК+ следует за ситуацией на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости".

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,9%.