Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Brent подорожала до $105,5 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе.

К 17:30 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,33 (4,28%) - до $105,49 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,01 (4,11%) - до $101,6 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден заявил по итогам визита, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире", - сказал он и добавил, что ждет от Саудовской Аравии "дальнейших шагов в ближайшие недели".

Министры Саудовской Аравии подчеркнули, что решение относительно увеличения добычи будет приниматься в зависимости от рыночных условий и в рамках договоренностей внутри ОПЕК+.

"Мы прислушиваемся к нашим партнерам и друзьям со всего мира, особенно из стран-потребителей, - отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. - Но в конечном счете, ОПЕК+ следует за ситуацией на рынке и будет поставлять энергоносители по мере необходимости".

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает снижение курса доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,9%.

Brent WTI Саудовская Аравия США Джо Байден ОПЕК Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Министр Фальков отметил дефицит аспирантов для потребностей экономики

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Удорожание стройматериалов увеличило еще на 80 млрд рублей затраты на недострои

Компании airBaltic пришлось арендовать самолеты из-за их дефицита

Суд в РФ оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за не удаленную с YouTube информацию

Индекс МосБиржи ушел ниже 2100п на фоне укрепления рубля

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд по объему поставок газа в Китай

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15%

H&M начала сворачивать бизнес в России

H&M начала сворачивать бизнес в России

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти

Рубль подорожал к доллару и евро на "Мосбирже" на росте котировок нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });