Эр-Рияд обязался поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом рынке нефти, сообщил Белый дом по итогам переговоров президента США Джо Байдена с саудовским руководством.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "приветствовали увеличение уровня производства на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август".

"Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогли и помогут значительно стабилизировать рынки", - подчеркнул Белый дом.

Байден заявил по итогам переговоров, что у него и руководителей Саудовской Аравии "состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире".

По словам Байдена, в случае с нефтью он делает "все возможное, чтобы увеличить объем поставок в США".

Американский лидер отметил, что саудовская сторона "соглашается с тем, что это срочный вопрос".

"Ожидаю, что мы увидим дальнейшие шаги в ближайшие недели", - сказал он.

Байден после визита в Израиль прибыл в Саудовскую Аравию. Он стал первым лидером США, который совершил прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию.