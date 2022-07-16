Байден заявил, что делает все возможное для увеличения поставок нефти в США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с руководством Саудовской Аравии вопрос поставок нефти на мировой рынок.

"У нас состоялась позитивная дискуссия по глобальной энергетической безопасности и разумным механизмам поставок нефти для поддержки экономического роста в мире, рост, который должен начаться как можно скорее", - заявил он по итогам встреч с руководителями Саудовской Аравии.

По словам Байдена, в случае с нефтью он делает "все возможное, чтобы увеличить объем поставок в США".

Американский лидер отметил, что саудовская сторона "соглашается с тем, что это срочный вопрос".

"Ожидаю, что мы увидим дальнейшие шаги в ближайшие недели", - сказал он, говоря о вопросе нефти и Саудовской Аравии.

Отвечая на вопрос о том, когда американцы увидят уменьшение стоимости бензина в США и конкретные результаты его визита, Байден ответил: "Я полагаю, что это станет заметно не ранее, чем через пару недель, и мы убедимся в этом, когда на заправочных станциях начнут снижаться цены".

Кроме того, по словам Байдена, "суть его поездки (на Ближний Восток) в том, чтобы в очередной раз утвердить позиции Америки в этом регионы на будущее".

"Мы не оставим вакуум на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Россия или Китай. И мы достигаем результата", - заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что Байден после визита в Израиль прибыл в Саудовскую Аравию. Он стал первым лидером США, который совершил прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию.

Накануне полета Байдена Эр-Рияд объявил об открытии саудовского воздушного пространства для всех гражданских самолетов.

Сообщалось, что в пятницу, 15 июля, президент США проведет встречу с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, предусмотрена и встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.