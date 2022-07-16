Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать больше 13 млн баррелей нефти в сутки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - У Саудовской Аравии нет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти выше 13 млн баррелей в сутки, заявил в субботу саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

"Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня в 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства", - приводит его слова издающаяся в ОАЭ газета The National.

Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия объявляла о цели - достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.

Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" ждет от Siemens документов по возврату турбины "Северного потока" в Россию

"Газпром" ждет от Siemens документов по возврату турбины "Северного потока" в Россию

Европа пытается наращивать закачку в ПХГ даже без "Северного потока"

Власти Японии призвали сохранить долю Mitsui и Mitsubishi в проекте "Сахалин-2"

Власти Японии призвали сохранить долю Mitsui и Mitsubishi в проекте "Сахалин-2"

Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений в ходе визита Байдена

"Россети" присоединят к "дочерней" для нее ФСК

МТС банк отложил сбор заявок на бонды серии 001P-02 из-за ситуации на рынке

В РФ решили временно заблокировать выход иностранных банков с российского рынка

Deutsche Bank спрогнозировал рецессию в экономиках Германии и США

РФ не будет продлевать запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС после 31 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });