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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Постпреды стран ЕС во вторник согласуют новые санкции против России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза согласует 19 июля законодательные предложения по дополнительным санкциям ЕС против России и о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи, говорится в опубликованной в Брюсселе повестке дня.

Оба проекта числятся в документе по разделу "Без обсуждения". Постпреды должны принять решение об их утверждении Советом ЕС по письменной процедуре. Вслед за постановлениями совета законодательные акты будут опубликованы в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего они вступят в силу.

Еврокомиссия объявила 15 июля о принятии совместного с высоким представителем ЕС по иностранным делам предложения по новым мерам "для поддержания и усиления эффективности шести обширных и беспрецедентных пакетов санкций ЕС против России".

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, дополнительные меры отражают "скоординированный с международными партнерами, включая G7, подход".

"В дополнение к этим мерам я также представлю Совету (ЕС) предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможностей поездок", - пообещал он.

Данные меры обсуждались без принятия решения главами МИД на Совете ЕС по иностранным делам 18 июля.

На этом же заседании совета было принято решение выделить Украине пятый транш в 500 млн евро на военную помощь из средств Европейского фонда мира. После согласования постоянными представителями стран ЕС последует официальное решение совета по этому вопросу.

Хроника 24 февраля – 19 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Coreper Евросоюз Еврокомиссия Украина Жозеп Боррель G7
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