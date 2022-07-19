В Париже анонсировали введение санкций ЕС против еще 55 россиян

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза решили усилить персональные санкции против россиян, сообщила 19 июля в Сенате Франции министр иностранных дел страны Катрин Колонна. Ее выступление транслировалось на сайте палаты.

"Будут приняты дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Еще 55 человек были определены вчера", - сказала она.

18 июля Колонна участвовала в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где обсуждались дополнительные санкции. Сейчас предложения совета находятся на рассмотрении Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, и, как ожидается, будут ими согласованы в среду.

"Кроме того, также в составе 27 государств-членов ЕС и также вчера мы усилили европейские меры, позволяющие лучше бороться против обхода санкций. Некоторые страны не применяют санкций, но вместе с тем наблюдается ряд обходов санкций, и было нужно положить этому конец", - сообщила Колонна.

По этим вопросам министры достигли "политического согласия". Юридическое решение ожидается позднее на этой неделе.

Coreper согласует 20 июля законодательное предложение по дополнительным санкциям Евросоюза против России. Постпреды должны принять решение о его утверждении Советом ЕС по письменной процедуре. Вслед за постановлением совета законодательный акт будет опубликован в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего он вступит в силу.