Боррель заявил, что продовольствие и удобрения не подпадают под санкции ЕС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Работа служб ЕС по санкциям в отношении России будет продолжена, в частности, в понедельник Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС обсуждает соответствующее предложение от 15 июля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос о содержании обсуждавшихся в понедельник санкций, Боррель заявил, что "ничего не меняется в действующих ограничительных мерах, в частности, что касается продовольственной продукции и удобрений".

"С самого начала продовольственная продукция и удобрения были полностью вне наших мер. Никакие ограничительные меры не вводились в отношении торговли продовольствием. Для нас совершенно возможно, чтобы Россия продавала, а люди покупали продовольственную продукцию и удобрения. Нет ограничений на соответствующие оплаты через банки", - подчеркнул он.

"Совместное предложение Европейской комиссии и высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ) выдвигает дополнительные меры, чтобы избежать пробелов и не допускать обхода уже принятых мер", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, которые обсуждали очередные санкции.

При этом он объяснил, что техническая работа по введению дополнительных ограничительных мер следует установленной процедуре: санкции проходят этап согласования на уровне Coreper. "Coreper в этот самый момент заседает, чтобы продолжить и закончить работу по предусмотренным новым ограничительным мерам и по применению уже существующих мер", - пояснил глава европейской дипломатии.

Согласно процедуре, далее последует юридическое решение Совета ЕС, и после его публикации в "Официальном журнале" Евросоюза дополнительный пакет мер вступит в силу. Министры иностранных дел на своей встрече в Брюсселе в понедельник провели "политическое" обсуждение предложенных 15 июля ЕК и Боррелем ограничительных мер.