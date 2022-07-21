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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

TotalEnergies полностью ушла из Мьянмы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies сообщила, что окончательно вышла из проекта по добыче природного газа в Мьянме и прекратила бизнес в стране.

Это случилось по истечении 6-месячного срока уведомления об уходе в соответствии с европейскими санкциями, вступившими в действие в феврале 2022 в связи с произошедшим в Мьянме военным переворотом.

Новым оператором газового месторождения Yadana в Мьянме стала таиландская национальная компания по разведке и добыче нефти PTT, которая активно сотрудничала с TotalEnergies в рамках проекта.

Кроме того, TotalEnergies и PTT заключили новое соглашение о финансовой поддержке, которая будет осуществляться в виде взноса в целевой фонд программы экономического развития местных общин в районе трубопровода MGTC.

TotalEnergies 21 января 2022 года объявила, что свернет все текущие проекты в стране кроме добычи газа на месторождении Yadana, откуда топливо экспортируется в Таиланд. При этом TotalEnergies пыталась ограничить финансовые потоки, которые от проекта получает государственная нефтяная компания Мьянмы MOGE.

"Несмотря на принятые меры, TotalEnergies не смогла оправдать ожидания многих заинтересованных лиц (включая акционеров, а также международные и бирманские общественные организации), которые призывают не допустить получения бирманскими властями доходов от добычи на месторождении Yadana через госкомпанию MOGE", - говорится в пресс-релизе.

Компания не смогла найти способы ограничить финансирование властей Мьянмы, не прекращая добычи, и "приняла решение начать установленный договорами процесс выхода из месторождения Yadana и газопровода MGTC как в качестве акционера, так и в качестве оператора, без получения финансовой компенсации", отмечалось в сообщении.

Французская компания была участником и оператором газового месторождения Yadana с 1992 года с долей 31,24%. Другие участники - Unocal-Chevron (28,26%), местная "дочка" таиландской PTT (25,5%) и госкомпания MOGE (15%). Добыча на месторождении составляет около 6 млрд кубометров газа в год, 70% этого объема экспортируется в Таиланд по газопроводу MGTC, которым владеют акционеры Yadana в тех же долях, а 30% направляется на внутренний рынок Мьянмы.

Total Мьянма Yadana PTT Таиланд Unocal-Chevron Евросоюз
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