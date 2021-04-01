Лондон ввел санкции против "Экономической корпорации Мьянмы"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания вводит новые санкции в связи с военным переворотом в Мьянме, а также выделяет более $680 тысяч на работу механизма ООН по проведению расследований по Мьянме. Об этом заявил в четверг глава британского МИД Доминик Рааб.

"Министр иностранных дел Доминик Рааб сегодня объявил о дальнейших мерах, направленных против режима Мьянмы, которые заключаются в санкциях против связанного с военными конгломерата – Экономической корпорации Мьянмы (MEC)", - говорится в заявлении, опубликованном Форин-офисом.

В документе отмечается, что санкции против этой компании незамедлительно вступят в силу "за ее участие в серьезных

нарушениях прав человека, поскольку она финансировала военных, а также за ее связи с высокопоставленными военными".

Санкции в соответствии с глобальным санкционным режимом из-за нарушений прав человека, предусматривают "запрет на предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение любых дочерних предприятий, находящихся в собственности или под контролем MEC".

Замораживание активов, также подпадающее под санкции, "не позволяет никому иметь дело с фондами или экономическими ресурсами, которые принадлежат или контролируются физическим или юридическим лицом", в отношении которых введены санкции.

Рааб также объявил о выделении "дополнительного финансирования" в размере 500 тыс. фунтов стерлингов (более $680 тыс.) "для укрепления механизма по сбору, расследованию и защите доказательств серьезных нарушений прав человека в Мьянме".

"Великобритания вносит полмиллиона фунтов в "Независимый механизм проведения расследований" по Мьянме с целью повышения возможностей сбора доказательств, которые в будущем можно будет использовать в уголовном процессе", - отмечается в заявлении.

"Независимый механизм проведения расследований по Мьянме" утвержден Советом ООН по правам человека.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Лондона ввести санкции против MEC.

"Я приветствую объявленные Домиником Раабом санкции против бирманского военного конгломерата MEC, о которых США объявили в рамках совместных действий с Великобританией. Лидеры переворота должны прекратить всякое насилие против народа и восстановить демократию", - написал Блинкен в твиттере.

25 марта Вашингтон и Лондон ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту в стране, произошедшему 1 февраля. В частности, США ввели санкции против Экономической холдинговой государственной компании Мьянмы (MEHL) и Экономической корпорации Мьянмы (MEC), а Великобритания – только в отношении MEHL.

США назвали Лондон близким партнером в ответе на переворот в Мьянме. Вашингтон подчеркнул, что "вводя санкции против данных структур, Соединенные Штаты и Великобритания показали, что выполнят обещания по привлечению к ответственности за переворот и отвратительное насилие, а также прочую жестокость, которую мы видели в последние недели".

В феврале власти США объявили о санкциях против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов. В начале марта Вашингтон ввел санкции и в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.

Захват власти военными

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.