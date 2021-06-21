ЕС принял третий пакет санкций против властей Мьянмы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз принял очередной, третий после военного переворота в Мьяме, пакет санкций против военных, захвативших власть в этой стране, и их экономических интересов.

"Совет сегодня ввел санкции в отношении восьми физических лиц, трех хозяйствующих субъектов и Организации ветеранов войны в связи с военным переворотом, совершенным в Мьянме (Бирме) 1 февраля 2021 года, и последующими репрессиями против мирных демонстрантов", - сообщается в коммюнике Совета ЕС по иностранным делам, который заседал в понедельник в Люксембурге.

Отмечается, что ограничительные меры ЕС в значительной степени совпадают с аналогичными мерами основных международных партнеров.

В санкционный список включены министры и заместители министров, а также генеральный прокурор, которые "несут ответственность за подрыв демократии и верховенства права, а также за серьезные нарушения прав человека в стране".

Четыре внесенных в него организации либо принадлежат государству, либо контролируются вооруженными силами Мьянмы. Они эксплуатируют природные ресурсы страны, занимаются добычей драгоценных камней и заготовками древесины. Их доходы прямо или косвенно финансируют военную хунту.

Таким образом, санкции ЕС теперь применяются к 43 физическим лицам и шести организациям. Они включают замораживание европейских активов и запрет на предоставление материальных средств. Фигурантам списка запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее.

Введенные ранее ограничительные меры ЕС остаются в силе. Это эмбарго на поставки оружия и технических средств, которые могут использоваться для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных и пограничной полиции, ограничение экспорта оборудования для мониторинга телекоммуникаций, запрет на военную подготовку и сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.

Кроме того, ЕС после военного переворота и свержения демократической власти в Мьянме приостановил финансовую помощь, направляемую непосредственно правительству страны, и заморозил любую помощь, которая может рассматриваться как легитимация хунты.