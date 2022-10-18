Крупнейший круизный оператор Carnival привлечет $1,25 млрд для рефинансирования долга

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. привлечет $1,25 млрд за счет частного размещения приоритетных облигаций с погашением в 2028 году, говорится в пресс-релизе компании.

Эмитентом бондов выступает Carnival Holdings (Bermuda) Ltd. Бумаги размещаются под гарантии Carnival и ее подразделений.

Поступления от продажи облигаций Carnival планирует потратить на погашение долга и общекорпоративные цели. Компания может потратить все привлеченные средства или их часть на погашение задолженности по возобновляемой кредитной линии, отмечается в пресс-релизе.

Акции Carnival прибавляют в цене 5,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала 2002 года их стоимость упала на 64%.