ЦБ РФ отметил рост инфляционных ожиданий населения в июне

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в июне выросли после снижения в мае и апреле, приблизившись к значениям августа - сентября 2021 года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Рост инфляционных ожиданий в июне произошел за счет повышения оценок респондентов без сбережений, то есть менее обеспеченных групп населения. Ожидания респондентов со сбережениями немного снизились", - отмечает Банк России.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в июне продолжили снижаться, вернувшись к уровню весны прошлого года.

"По оценкам Банка России, проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", - подчеркивает регулятор.

Годовая инфляция в России с учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозу ЦБ, в 2022 году составит 14-17%, в 2023 году - снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.