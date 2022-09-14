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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий населения

Данные обнародованы в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ставке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в сентябре они выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень. Это следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ.

По этим данным, в сентябре также выросла и наблюдаемая населением инфляция - до 21,5% с 20,5%.

Банк России при принятии решений в области денежно-кредитной политики принимает во внимание в том числе и динамику инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 16 сентября.

Банк России
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