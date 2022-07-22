"Газпром" в третий раз запросил у Siemens документы на турбину для "Северного потока"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" уже в третий раз через публичное поле требует от Siemens Energy подтвердить, что застрявшую из-за санкций Канады турбину для "Северного потока" можно ввозить в Россию.

"ПАО "Газпром" уже неоднократно обращалось к компании Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая", но Siemens до сих пор так и не предоставил их", - говорится в заявлении российского концерна.

"Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом "с учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя", подчеркивает компания.

"Газпром" особо подчеркнул, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя", - также заявляет газовая компания.

Сейчас на станции работают только два двигателя, что обеспечивает возможность прокачки только 40% от возможностей магистрали. Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, в конце июля еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега. Это значит, что в работе останется только один ГПА, и прокачка по магистрали упадет до 33 млн куб. м в сутки, если в работу не встанет задержанная в Канаде турбина.

Ранее чиновники в Брюсселе и Берлине сообщали, что турбина прибыла из Канады в Германию.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.