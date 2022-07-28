Shell работает над снижением спроса на газ, несмотря на перспективу его дефицита в Европе

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британско-Нидерландская Shell полагает, что энергопереход должен сопровождаться усилиями по снижению спроса на углеводороды, особенно в условиях дефицитного рынка, но продолжает искать и новые источники углеводородов.

Как заявил глава компании Бен ван Берден на пресс-конференции после публикации отчета, ввиду потенциального дефицита газа эта зима может быть для Европы тяжелой, но со стороны предложения компания делает все возможное, чтобы найти новые поставки, в частности сжиженного природного газа (СПГ).

"Но нужно работать и со спросом. И мы уже снизили поступление газа для нашего НПЗ в Роттердаме на 40% и работаем над еще большим снижением, мы наполовину сократили потребление газа на нашем газохимическом комплексе в Нидерландах. В Германии мы снизили потребление газа на нашу энергетическую и химическую часть завода на 70%", - добавил он.

"Мы способны снизить поступление газа для наших процессов без существенного снижения объемов производства (газ используется в процессе нефтепереработки - ИФ)", - сказал он, уточнив, что часть газа производится на самих заводах в других процессах.

"Другими словами, это самопомощь, но это не влияет на выработку", - заметил ван Берден.

Он считает, что Европа способна конкурировать с Азией за дефицитные объемы СПГ, которая сейчас снижает объемы импорта, а Европа наращивает, назвав это "справедливой игрой".

"Ожидаю, что тренд останется и зимой - СПГ будет перетекать в Европу из Азии. Это зависит от того, каковы будут поставки газа из России, сколько газа будет закачано в ПХГ - это только краткосрочное решение, потому что это перетягивание существующего СПГ с других рынков, которые не готовы платить за него цену, которую готова платить Европа. Но нужны новые поставки СПГ, и мы работаем над этим - некоторые поступят в ближнесрочной перспективе, для некоторых понадобится большее время", - подчеркнул топ-менеджер.

Глава Shell не разделил оптимизма Gasunie относительно спокойного прохождения предстоящей зимы в Европе. "Несмотря на обнадеживающие слова Gasunie, я бы призвал быть более осторожным", - сказал он, заметив, что некоторые предположения компании о поставках российского газа и наполнении ПХГ могут не сбыться, а в Европе есть обязательства по солидарности в отношении поставок.

"На рынке СПГ нет особенно свободных мощностей в мире. Нужно создавать новые мощности, спрос продолжает расти - примерно на 4% в год", - сказал ван Берден, заметив, что спрос в Китае на СПГ еще не вернулся к допандемийному уровню, и COVID-19 "все еще есть в Китае", и в условиях дефицитного рынка Европе придется конкурировать за поставки СПГ.

Если же предложения окажется недостаточно, мир может прийти к увеличению потребления угля.

Комментируя высокие цены на нефтепродукты, глава Shell сказал, что "кроме высоких цен на нефть, мы видим очень высокие уровни маржи нефтепереработки". "Но это мировой феномен, и мы мало что можем с этим сделать", - заметил ван Берден. По его словам, нужно инвестировать в энергобезопасность, но это займет время, и компания занимается этим, в частности, инвестирует в энергопереход.

Бен ван Берден сказал также, чтоShell продолжает работать с профсоюзами оператора СПГ-завода Prelude LNG (его мощность - 3,6 млн т в год), которые требуют повышения зарплаты. Пока компания не может спрогнозировать, как долго продлится остановка завода, вызванная забастовкой.

По словам ван Бердена, в поисках новых источников поставок углеводородов Shell смотрит на новые проекты с США, Бразилии, Омане, а также новых перспективных регионах, таких, как Суринам или Намибия.

По словам топ-менеджера, Shell следит за дискуссией в США по поводу новых аукционов по нефтегазовым месторождениям. "Конечно, необходимо запускать новые нефтегазовые проекты, и США имеют сильную позицию по предложению. (..) Но, если нужно сделать что-то по поводу энергоперехода, нужно работать со спросом", - считает он, заметив, что стратегия компании - помогать клиентам декарбонизировать их энергопотребление.

"Если просто брать нефть и газ в другом месте, особенно в США, то это означает лишь увеличение углеродных выбросов, потому что добыча на шельфе США - среди нефтегазовых проектов с наиболее высоким углеродным следом в мире", - добавил Бен ван Берден.