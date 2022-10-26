Хитроу утроил выручку за три квартала 2022 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2022 года выручка лондонского аэропорта Хитроу подскочила втрое на фоне восстановления спроса на путешествия.

За отчетный период выручка предприятия составила 2,11 млрд фунтов стерлингов ($2,42 млрд) против 695 млн фунтов годом ранее.

Скорректированный доналоговый убыток сократился на 59% - до 442 млн фунтов по сравнению с 1,07 млрд фунтов годом ранее.

Аэропорт за летний период обслужил 18 млн пассажиров, больше чем какой-либо другой крупнейший аэропорт Европы, несмотря на вынужденные ограничения из-за нехватки персонала. Хитроу ожидает, что в 2022 году общее число обслуженных пассажиров достигнет 60-62 млн человек, что примерно на четверть меньше числа допандемийного 2019 года.

"Препятствия от глобального экономического кризиса, война на Украине и влияние пандемии коронавируса вряд ли позволят спросу вернуться на допандемийные уровни в течение нескольких лет, за исключением пиковых сезонов", - говорится в сообщении.

В то же время администрация Хитроу подтвердила, что снимет ограничения для пассажиропотока 30 октября. Эти ограничения были введены в июле и должны были быть сняты 11 сентября, но в августе руководство аэропорта продлило их до 29 октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов из-за нехватки сотрудников.

Аэропортом Хитроу владеют Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial SA и ряд инвестфирм.