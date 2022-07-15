"Мосбиржа" зарегистрировала шесть выпусков облигаций "Русала"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО "ОК Русал" – серии БО-01 объемом 30 млрд руб., серии БО-02 на 25 млрд руб., серии БО-03 объемом 25 млрд руб., серии БО-04 на 20 млрд руб., серии БО-05 объемом 2 млрд китайских юаней и серии БО-06 на 2 млрд китайских юаней, сообщила биржа.

Все выпуски включены в третий уровень котировального списка "Мосбиржи". Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.

Статус МКПАО "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.