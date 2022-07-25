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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По условиям заключенной в Стамбуле "продуктовой сделки" ООН должна добиться снятия косвенных ограничений, введенных против российского зерна и удобрений, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

"В данном случае ООН, как мы уже говорили, должна выполнить ту часть, которая касается косвенных ограничений, которые введены против российских поставок, имеются в виду против поставок зерна и удобрений", - сказал он, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле итогами стамбульских переговоров.

"Безусловно, очень большая работа была проделана. Российской стороной была проделана большая работа. Давайте дождемся, чтобы давать какие-то оценки, эффективности функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями", - добавил Песков.

22 июля первый вице-премьер Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года. Глава МИД России Сергей Лавров назвал главной задачей подписанного документа - "обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки".

В тот же день представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинской сельхозпродукции из украинских черноморских портов.

ООН Дмитрий Песков Сергей Лавров Андрей Белоусов Антониу Гуттериш
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