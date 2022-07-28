Shell отстранилась от управления СП с "Газпром нефтью" - "Салымом"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители британско-нидерландской англо-голландской Shell в июле покинули совет директоров совместного предприятия с "Газпром нефтью" - "Салым Петролеум Девелопмент" (Salym Petroleum Development N.V.).

"После недавних событий совместный контроль был утрачен в начале третьего квартала 2022 года, и с этой даты "Салым" будет учитываться как финансовый актив с балансовой стоимостью, равной нулю", - сообщается в отчете Shell.

Все представители Shell отозваны с работы на "Салыме". При этом Shell ведет работу над соглашением, которое бы позволило выйти из СП в соответствии и правовыми основами.

При этом Shell отмечает, что новое российское законодательство может обязать "Салым" передать свои лицензию предприятию, зарегистрированному в России. В настоящее время Salym Petroleum Development N.V. зарегистрирован в Нидерландах.

В июле в России был принят федеральный закон "О внесении изменений в закон "О недрах"", который запрещает выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям без российских "дочек" - для осуществления работы иностранные предприятия должны создать юридические лица в России и передать им права пользования участками недр. Как ранее поясняли в Минприроды, новый закон призван обеспечить бесперебойную работу компаний-недропользователей в случае вынужденного прекращения хозяйственной деятельности со стороны иностранных партнеров в совместных проектах. Закон касается и новых лицензий, и уже выданных.

"Салым Петролеум Девелопмент" - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефть" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам России, составляют 140 млн тонн.

Shell 28 февраля объявила о намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ). Компания сообщала, что намерена выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", СП с "Газпром нефтью" - Salym Petroleum Development и "Гыдан энерджи", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток 2".

23 мая сообщалось, что Shell вышла из уставного капитала другого СП с "Газпром нефтью" - ООО "Гыдан энерджи", работающего на проекте "Енисей" на Гыдане (север Красноярского края). Раньше Shell принадлежало в нем 50%.

Кроме того, Shell продала "ЛУКОЙЛу" 100% доли в ООО "Шелл нефть", активы которого включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

В июльском отчете компании также отмечено, что Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин-2" в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями.