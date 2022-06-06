Подразделение Stellantis выплатит $300 млн по делу о мошенничестве с выбросами

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американское подразделение европейского автомобильного концерна Stellantis NV договорилось выплатить $300 млн в рамках сговора с целью введения федеральных регуляторов и клиентов в заблуждение относительно показателей выхлопов, заявили американские власти.

Минюст США сообщил, что подразделение концерна в США, FCA US LLC, делало "ложные и вводящие в заблуждение заявления" относительно систем контроля выбросов на более чем 100 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee и RAM 1500 выпуска 2014, 2015 и 2016 годов.

Компания использовала на автомобилях ПО, которое позволяло улучшить результаты правительственных тестов на уровень выбросов, отмечается в сообщении Минюста.

FCA US признала вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, совершения мошенничества с использованием электронных средств и нарушения закона о чистом воздухе, сообщили прокуроры. Компания согласилась выплатить штраф в размере $96,1 млн и уплатить властям США еще $203,6 млн.

Также компания договорилась отправлять в Минюст сведения по поводу новой программы соответствия правилам и регуляторным нормам, которая "предотвратит и позволит выявить мошенническое поведение".

Минюст подал иск в отношении компании в 2017 году, заподозрив ее в использовании незаконного ПО для подделывания результатов тестов.

Прокуроры заявляют, что в 2010 году компания создала новый дизельный двигатель и оборудовала им несколько своих новых автомобилей, разрекламировав их как "чистые" автомобили на "экодизеле". Однако эти утверждения были ложными, поскольку компания использовала незаконное ПО, позволявшее сделать уровень выбросов в ходе тестов ниже, чем при эксплуатации автомобиля на дороге.

Кроме того, FCA US подделывала данные о выхлопах в документах, подававшихся в федеральные регуляторные органы, сообщили прокуроры.

В сообщении компании говорится, что она уже урегулировала претензии потребителей относительно автомобилей, которых затронула ситуация, и больше не требуется никаких дополнительных отзывов транспортных средств.

Акции Stellantis на торгах в Париже в понедельник дорожают на 1,6%.