Stellantis рассматривает Австралию как поставщика металлов для электромобилей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV рассматривает Австралию в качестве поставщика материалов, которые необходимы для реализации стратегии компании по наращиванию производства электромобилей, пишет CNBC.

Stellantis подписала с австралийской GME Resources Limited необязывающее соглашение о взаимопонимании, связанное с "будущей покупкой сульфата никеля и кобальта в больших количествах", сообщил европейский автопроизводитель.

Эти материалы будут получены в рамках проекта NiWest в Западной Австралии. Как ожидается, там будет ежегодно производиться около 90 тыс. тонн сульфата никеля и кобальта для аккумуляторов, используемых в электромобилях.

Stellantis сообщил, что на данный момент более 30 млн австралийских долларов (около $19 млн) было "инвестировано в бурение, металлургические испытания и исследования в области разработки". Окончательное технико-экономическое обоснование проекта должно пройти в этом месяце.

В сообщении компании говорится, что к 2030 году Stellantis планирует продавать в Европе только электромобили, а в США к этому времени около половины поставок пассажирских автомобилей и легких грузовиков будут составлять машины с электродвигателями.

Котировки акций Stellantis на торгах в Милане во вторник снижаются на 0,7%. С начала текущего года капитализация автопроизводителя упала на 27,5% (до 38,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB снизился на 24,4%.