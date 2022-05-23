"Норникель" ожидает, что рынок палладия в 2022-2023 гг. будет близок к балансу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок палладия в 2022 году будет близок к балансу, с небольшим дефицитом в 100 тысяч унций, следует из опубликованного в понедельник обзора рынка, подготовленного экспертами "Норникеля".

Конфликт на Украине сказался на спросе, еще не полностью восстановившемся после дефицита полупроводников, так как европейские автопроизводители сократили производство автомобилей из-за отсутствия жгутов, поставляемых с Украины.

Тем не менее, мировой спрос на палладий вырастет на 3% - до 10,3 млн унций в 2022 году в основном за счет частичного восстановления автомобильного сектора с низкой базы 2021 года. Предложение металла также немного вырастет, в основном за счет восстановления после аварий производства в 2021 году на предприятиях "Норникеля".

В 2023 году палладий будет сбалансирован, так как восстановление спроса в автопроме в основном компенсирует рост поставок вторичного металла на рынок.

При этом "Норникель" скорректировал ожидания по выпуску автомобилей с учетом геополитического кризиса и более медленного, чем ожидалось, снижения дефицита чипов. Прогноз мирового производства легковых автомобилей понижен до 80 млн и 91 млн в 2022 и 2023 году соответственно по сравнению с ожиданиями ноября 2021 года в 86 млн и 93 млн штук. Это означает снижение спроса на 570 тыс. унций палладия и 170 тыс. унций платины в 2022 году и 370 тыс. унций палладия и 120 тыс. унций платины в 2023 году.

Автопроизводители ожидают, что нехватка чипов сохранится в течение 2023 и 2024 годов, отмечает компания.

"Норникель" продолжает поставлять платиноиды в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на вызванные ограничением международных рейсов логистические препятствия, поскольку правительство РФ не ввело никаких ограничений на экспорт этих металлов из России, следует из обзора.

Решение LPPM об отзыве статуса Good delivery у двух основных российских аффинажных заводов, а также введение Великобританией 35%-ной импортной пошлины на российские платиноиды не оказало заметного влияния на "Норникель", говорится в обзоре. Компания всегда ориентировалась на продажи клиентам, а не на лондонский OTC, а непосредственный импорт в Великобританию незначителен (31 тыс. унций палладия и 5 тыс. унций платины в 2021 году).

Рынок платины останется в профиците в 2022 году в размере 900 тыс. унций. В 2023 году профицит сократится до 600 тыс. унций за счет восстановления спроса со стороны автопрома.

По оценке "Норникеля", спрос на платину со стороны автопроизводителей в этом году будет стагнировать, поскольку частичное восстановление глобального автомобильного сектора будет компенсировано снижением потребления в Китае, который оптимизирует загрузку металла в автокатализаторы после сильного роста в прошлом году. Доля дизельных новых легковых автомобилей в Европе сократилась в 1-м квартале 2022 года на -5 процентных пунктов по сравнению с 1-м кварталом прошлого года - до 16%, что создало дополнительное давление на спрос на платину.