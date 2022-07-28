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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Shell увеличила чистую прибыль во II квартале более чем в пять раз

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила чистую прибыль во втором квартале 2022 года более чем в пять раз благодаря повышению цен на нефть и газ, а также маржи нефтепереработки.

Кроме того, компания пересмотрела в меньшую сторону объемы списаний активов, зафиксированных из-за пандемии COVID-19, вслед за повышением среднесрочных и долгосрочных прогнозов для цен на нефть и газ. "Обратные списания" добавили $4,3 млрд к чистой прибыли в прошедшем квартале, а переоценка стоимости активов - еще $1 млрд, говорится в отчете Shell.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $18,04 млрд по сравнению с $3,43 млрд во втором квартале прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до рекордных $11,47 млрд с $5,53 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных Vara Research, в $10,99 млрд.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился на 11% в годовом выражении - до 2,898 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с). По сравнению с первым кварталом добыча сократилась на 2%.

Shell объявила в среду о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $6 млрд, которую планирует завершить до публикации отчетности компании за третий квартал. Компания выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию по итогам второго квартала ($0,24 на акцию годом ранее).

Акции Shell прибавляют в цене 2,2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 25%.

Shell
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