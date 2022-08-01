Австралии предсказали дефицит газа в 2023 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом природного газа в 2023 году, и правительство должно начать переговоры с производителями, чтобы те немедленно начали перенаправлять предназначенный для экспорта СПГ на внутренний рынок.

Об этом заявила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

Нехватка газа на восточном побережье страны может привести к вынужденному закрытию производств. Ожидаемый дефицит эквивалентен примерно 10% прогнозируемого внутреннего спроса на восточном побережье, где расположены три крупнейших города Австралии.

"Это значительное ухудшение условий по сравнению с тем, что год назад мы прогнозировали на 2022 год, и оно представляет реальный риск для энергетической безопасности Австралии", - говорится в отчете ACCC.

Комиссия поддерживает недавнее заявление правительства о том, что оно пересмотрит и расширит чрезвычайный механизм, который позволяет ему заставлять производителей отдавать приоритет внутреннему спросу на конкурентных условиях.

Крупные производители СПГ в настоящее время рассчитывают экспортировать большую часть незаконтрактованных объемов. Вместо этого им следует увеличить внутреннее предложение до конца 2022 года, чтобы предотвратить возникновение дефицита в начале следующего года, отмечается в сообщении ACCC.

На прошлой неделе оператор энергетического рынка Австралии сообщил, что оптовые цены на энергоносители в апреле-июне утроились по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В ACCC полагают, что нехватка газа может оказать дополнительное повышательное давление на стоимость энергоресурсов.