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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Два американца чуть не утонули в резервуаре на шоколадной фабрике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два человека были спасены после того, как оказались в большом резервуаре с шоколадом в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, сообщает агентство United Press International со ссылкой на спасателей.

Два человека упали в резервуар, который был наполнен шоколадом. Происшествие произошло на заводе Mars Wrigley.

Рабочие, как утверждает UPI, по-видимому, не сильно пострадали, хотя их доставили в больницу.

Mars Wrigley воздержался от комментариев.

Mars Wrigley
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