Компания Авдоляна получила лицензии на поиск железной руды в Хабаровском крае

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ООО "А-Стил" (контролируется Альбертом Авдоляном) получило 5 лицензий на право поиска и оценки месторождений железной руды в Хабаровском крае, следует из данных Росгеолфонда.

Дальнедра выдали лицензии на разведку Мильканской, Галамской, Улканской, Ирской и Итматинской площадей в середине сентября на 7 лет. Все участки расположены рядом друг с другом в Тугуро-Чумиканском районе. Неподалеку от участков располагаются строящиеся в рамках Эльгинского угольного проекта логистические проекты: терминал на берегу Охотского моря (мощностью 30 млн тонн) и железная дорога к нему от месторождения на границе Якутии и Хабаровского края (протяженность 500 км).

В пресс-службе Авдоляна "Интерфаксу" сообщили, что запасы руды на пяти участках оцениваются в 5 млрд тонн.

"Коммерсантъ" сообщил, что на базе этих активов бизнесмены могут построить экспортоориентированное производство.

"Сами месторождения железной руды находятся в районе села Чумикан. Логистически удобное расположение нашего Эльгинского угольного месторождения, богатого коксующимися углями, безусловно, предполагает в будущем строительство коксохимического завода и металлургического комбината по производству стали в данном регионе", - сказал изданию представитель Авдоляна.

"Интерфаксу" в пресс-службе Авдоляна подтвердили планы по строительству производств, отметив, что конкретных параметров будущих заводов пока нет.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "А-Стил" зарегистрировано в апреле 2022 года, основной вид деятельности - производство чугуна, стали и ферросплавов. На 75% компания принадлежит Авдоляну через ООО "АП Холдинг", на 25% - его партнеру Александру Исаеву через ООО "Энергогрупп". Бизнесмены также владеют Эльгинским угольным проектом.